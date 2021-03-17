По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В Татарстане в городе Заинск сожгли памятник воину-освободителю.

Читайте такжеВ России мать подожгла 8-летнего сына из-за порчи мебелиОб этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

«В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших установку на Бульваре Победы памятника, выполненного из горючих материалов», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что монумент подожгли четверо несовершеннолетних.

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В региональном МЧС сообщили, что памятник был изготовлен из «огнеупорного материала».

Как сообщили РИА-Новости в Telegram-канале, сгоревший памятник обошелся в 1,65 миллиона рублей и должен был быть огнеупорным

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Автор: Катерина Шварц