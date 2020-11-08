Парень долго планировал бойню из-за напряженных отношений с родителями.

В России 15-летний подросток пытался убить свою семью, он напал с ножом на 6-летнюю племянницу и расстрелял из травматического пистолета родителей.

Читайте такжеВ России родители чесноком и святой водой "изгоняли бесов" из сына (видео)Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Школьник по имени Серафим посреди ночи ранил спящую девочку (трижды ударил ножом – в шею, живот и плечо), а потом открыл стрельбу по отцу с матерью. Все трое в больнице, ребенок в тяжелом состоянии. Парня задержали, причины сейчас выясняют – до этого он обсуждал это в переписке ВКонтакте. На подростка, напавшего на свою семью, возбудили уголовное дело», – говорится в сообщении.

По версии следствия, он устроил это из-за очень напряженных отношений с родителями. Отмечается, что в конце октября девятиклассник крупно поссорился с матерью. Парень хотел встретиться с подругой, возвращавшейся после концерта, но мама запретила выходить ему на улицу после десяти вечера. Тогда он все равно тайком сбежал, а когда вернулся, получил от женщины несколько ударов проводом от зарядки.

«Школьник озлобился и начал думать о побеге из дома. По его словам, устал от постоянного материнского контроля: гулять не дают, ходить в любимые секции – тоже. Серафим задумал убить родителей, взять отцовскую тачку и деньги, уехать за город и снять там дом: пожить, пока не найдут, или совершить суицид. Почему он напал на девочку, объяснил так – «испугался, что вызовет полицию, я ведь сам этому учил». На крики ребенка в комнату влетели родители, парень начал хаотично палить из травмата, но отец успел заломать ему руку», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц