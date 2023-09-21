Сообщается, что борт долгое время находился в Беларуси.

Разбившийся 20 сентября в Воронежской области истребитель-бомбардировщик Су-34 провел семь месяцев в Беларуси и покинул аэродром "Барановичи" 5 августа.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларуські Гаюн", самолет носил регистрационный номер RF-95806 и бортовой номер 05.

"Данный истребитель был замечен в Беларуси и до 2023 года, к примеру, в далеком 2015 году он тренировался на аэродроме "Мачулищи" накануне парада к 9 мая. Предварительно, причиной катастрофы называют техническую неисправность (невыход) стоек шасси", - говорится в сообщении.

В РФ упал истребитель Су-34 - что сообщалось

Как писал УНИАН, утром 20 сентября в Воронежской области России разбился истребитель Су-34.

Отмечалось, что экипаж из двух человек успел катапультироваться. Его эвакуировали с места происшествия. Предварительной причиной катастрофы стал отказ левой стойки шасси истребителя. По предварительным данным, боекомплекта на борту не было.

Самолет упал в поле в Каширском районе Воронежской области недалеко от поселка Колодезный около 10 утра.

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