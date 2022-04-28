Второй вертолет, вероятно, смог вернуться на аэродром недалеко от села.

В Саратовской области столкнулись два военных вертолета, один из пилотов погиб.

Об этом сообщает пропагандистское ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вертолеты разбились во время учебных полетов. Один из них принадлежал военной базе в селе Соколово.

После столкновения один вертолет упал, на его борту было три человека. Один из военных погиб, второй спасся (он в удовлетворительном состоянии, контужен), судьба еще одного неизвестна.

Во время падения вертолет пропахал около 100 метров земли неподалеку от лесополосы и развалился.

Второй вертолет, вероятно, смог вернуться на аэродром недалеко от села.

Причиной крушения российские власти называют техническую неисправность.

Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил сообщение о падении вертолета.

"На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета "Ансат", который совершал учебный полет из поселка Соколово. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет с помощью парашютов", - написал он в Telegram.

Как писал УНИАН, кремлевская пропагандиста снова села в лужу. Россияне выдали телевизионщикам свой подбитый танк за украинский.

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