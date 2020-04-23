В России работник замуровал женщину в подвале хлебозавода

По версии следствия, 4 апреля мужчина задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело.

В Вологодской области Российской Федерации 28-летний работник хлебозавода задушил, а затем замуровал в подвале свою 27-летнюю коллегу.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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19 апреля 2020 в правоохранительные органы обратилась женщина и заявила о пропаже дочери 1993 года рождения, которая работает в столовой Сямженского хлебозавода. 22 апреля тело пропавшей было найдено в подвальном помещении столовой, оно было практически полностью замуровано цементом.

В ходе тщательного осмотра места преступления следственно-оперативная группа и криминалисты обнаружили следы преступления. В причастности к убийству заподозрен коллега погибшей.

По версии следствия, 4 апреля он задушил потерпевшую в подвале и спрятал там тело. В течение нескольких последующих дней мужчина отсылал с телефона погибшей сообщения, создавая видимость ее отъезда.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают причину смерти женщины и мотив ее убийства.

Как сообщал УНИАН, в российском суде города Первоуральска обвиняемый по делу о побоях напал на пострадавшую в зале суда и убил ее.