Депортация украинских детей превратилась в источник дохода для "усыновителей".

Незаконное "усыновление" похищенных украинских детей превратилось для россиян в источник легких денег на помощи от государства. Как выяснили журналисты британского издания The Guardian, "приёмные" семьи получают квартиры и деньги за похищенных в Украине детей.

"Украина заявляет, что во время войны с территории, удерживаемой Россией, было депортировано 16 000 детей, многие из которых были отправлены друзьями и родственниками, стремящимися заработать на приеме на воспитание", – пишет издание.

В настоящее время украинским властям известно местонахождение примерно 10,5 тысяч похищенных детей, а вернуть домой удалось всего около 300. Существуют опасения, что реальное число вывезенных в Россию детей намного больше.

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В качестве яркого примера меркантильной депортации детей в России издание приводит — история 15-летней Алины из Херсона. Девочка была в хороших отношениях с матерью своей подруги, имеющей пророссийские взгляды – Евгенией. Незадолго перед освобождением Херсона женщина запугала Алину выдуманными бедствиями после возвращения ВСУ и убедила ребенка уехать вместе с ней в Россию.

Не послушавшись родной матери, но поверив взрослой подруге, девочка украла свои документы из дома и поехала в Россию. Там Евгения приняла на себя роль приемной матери Алины, за что получила от государства квартиру и финансовые выплаты.

"Евгения была такой дружелюбной, когда я был в Украине, но она меня обманула. Когда она узнала, что я разговариваю с матерью [по телефону], она разозлилась и ударила меня. Она была одержима деньгами и тем, что она могла бы получить от властей за заботу обо мне", – рассказала девочка журналистам.

Чтобы вернуть дочь домой мать Алины вынуждена была отправиться в Россию, проделав огромный путь через Польшу и Беларусь. Как ни странно, местные чиновники в России встали на сторону настоящей матери, что и позволило разрешить эту историю благополучно. Однако все могло пойти гораздо хуже.

"Приедь я на четыре дня позже, у дочери были бы уже оформлены российские документы и всё, пути назад для нее не было бы", — расскзала мать Алины.

Российский оппозиционный проект "Можем объяснить" отмечает, что случай Алины – еще не самый вопиющий. Так, мариупольского школьника усыновила семья алкоголиков, которые пропивали деньги, поступавшие на его содержание. Мальчик голодал, а оккупационные власти игнорировали проблему. Ребенка удалось спасти, но многие его одноклассники до сих пор остаются в подобных семьях.

"Еще труднее вызволять детей из лагерей и интернатов, где им месяцами промывают мозги. После такой обработки они уже сами отказываются возвращаться, в их глазах — ужас от того, что Украина якобы делает с "предателями", – пишет издание.

Проблема депортированных украинских детей

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец утверждает, что к настоящему моменту украинским властям известно о принудительной депортации в Россию по меньшей мере 19 тысяч 453 украинских детей. Но вероятно, на самом деле эта цифра значительно больше. На территориях, которые сейчас оккупированы, до войны проживало около 700 тысяч детей. Судьба большинства из них до сих пор неизвестна.

В марте этого года Международный уголовный суд, базирующийся в Гааге, выдал международный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марию Львову-Белову. Обоих обвиняют в организации массового похищения детей в Украине.

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