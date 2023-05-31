Речь идет об огромном количестве украинских граждан, которых Россия фактически держит в плену.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Российская Федерация незаконно удерживает за решеткой около 27 тысяч украинских гражданских заложников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лубинец сказал на брифинге.

"По нашим данным, уже более 27 тысяч гражданских заложников удерживает Российская Федерация. Это безумное количество наших граждан, которых россияне фактически держат в плену", - сказал Лубинец.

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При этом, как сообщил омбудсмен, на время начала полномасштабной захватнической войны России против Украины, на территориях, которые сейчас оккупированы, проживало около 700 тысяч детей.

"Сколько из них сейчас остались на временно оккупированной территории, а скольких вывезли на территорию РФ, мы не знаем. Мы можем только предполагать. Но думаю, что после того, как мы освободим все украинские территории, появится возможность, по крайней мере примерно понимать, сколько детей сейчас находятся на территории РФ", - сказал Лубинец.

В то же время, омбудсмен отметил, что уже известно о принудительной депортации по меньшей мере 19 тысяч 453 украинских детей в Россию. Но на самом деле эта цифра намного больше. Он уточнил, что есть приблизительное понимание, где эти дети могут находиться, потому что нет механизма, чтобы подтвердить точное пребывание украинских детей.

Также омбудсмен сообщил о наличии подтверждения, что через территорию Беларуси, при непосредственном участии властей Беларуси, происходило принудительное перемещение и депортация украинских детей, гражданских заложников и военных пленных.

Война в Украине - Россия убивает детей

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабной войны Россия убила по меньшей мере 483 ребенка в Украине, еще почти тысячу украинских детей Россия искалечила.

Дети в Украине становятся жертвами в частности российских ударов из различного вооружения. Также россияне убивают детей на оккупированных территориях в чем сами и признаются, о чем можно узнать в том числе благодаря прослушиванию их разговоров с родственниками. Например, в апреле бывший "вагнеровец" Азамат Улдаров признался в убийстве 40 детей в подвале многоэтажки в Бахмуте. А ранее в марте пленный оккупант рассказал о том, как застрелили 12-летнего парня.

В начале апреля ЮНИСЕФ заявила, что с начала полномасштабной войны России против Украины, с 24 февраля 2022 года, в нашей стране погибли более 500 детей. И это лишь уже подтвержденные данные ООН. Реальное же количество наверняка намного больше.

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