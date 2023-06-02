Пропагандист Сергей Михеев заявил, что город должен быть уничтожен при помощи артиллерии, авиации, ракет - из всего "арсенала", которое способно задействовать Минобороны РФ.

В России пропагандист Сергей Михеев отметился кровожадной идеей и предложил "умертвить" город Сумы в качестве мести за обстрелы Белгородской и Брянской областей. Ранее "бавовна" в местном городе Шебекино вывела из себя Соловьева.

Во время одного из эфиров он заявил, что жителям Сумской области нельзя позволить "жить спокойно": по этой территории нужно применить весь арсенал Минобороны РФ и не "цацкаться", - указал он.

"Я считаю, что ее нужно превратить в мертвую зону, вот и все. Там никто не должен жить, вообще никто. Артиллерия, авиация, так сказать, ракеты, и прочее-прочее. Город Сумы, как бы, да, и все остальное. Не надо, чтобы они жили спокойно", - заявил Михеев.

Кто такой пропагандист Михеев

Отметим, что Михеев является известным пропагандистом в РФ, который открыто поддерживает действия Путина и войну против Украины. Антиукраинскими идеями он отметился еще до начала полномасштабной войны, а в 2019 году во время одного из своих эфиров публично "послал" одного из украинских экспертов из-за темы о "голодоморе".

На данный момент он состоит в партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и подрабатывает "экспертом" так называемого "главы" временно оккупированного Крыма.

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