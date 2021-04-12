Фигуру установили ко дню космонавтики в Красноярске.

В России в Красноярске порвался 17-метровый надувной космонавт, который установили ко дню космонавтики у Сибирского федерального университета.

Видео опубликовал Telegram-канал «Борус».

Читайте такжеРоссияне выбрасывают мусор прямо из окон общежития: шокирующее видеоВ ролике космонавт шатается из-за порывов ветра. Со стороны кажется, что он пытается удержаться за здание и не упасть на землю.

«Теперь эта махина висит на тросах — ни живая, ни мертвая, а что-то между», - говорится в подписи к видео.

На видео наложили стихотворение Дилана Томаса «Не уходи покорно в сумрак смерти».

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Автор: Катерина Шварц