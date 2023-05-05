Кепкой с матами россиянин не ограничился.

Российский оккупант пришел на встречу со школьниками в кепке с матами. "Герой" решил, что надпись "Передайте нашим – мы еб*шим!" отлично подойдет для встречи с третьеклассниками.

Как сообщает группа "Информационное сопротивление", в таком виде российского оккупанта заметили в одной из школ Тюменской области. Кепкой с матами россиянин не ограничился.

"На рукаве у него шеврон с изображением Сталина и надписью: "При мне такой х..ни не было". Пришел он с пакетом из пивнухи "Пиватерра". Скрепы и традиционные ценности", – отмечается в сообщении.

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В России начали бояться возможной активизации военных действий на Кавказе и в Калининграде. По этой причине в данных регионах решили расширить штат сотрудников МЧС для организации общественной обороны.

В то же время, пока российский диктатор Владимир Путин отчитывается о росте доходов у населения, народ России стал покупать меньше еды и товаров. Цифры упали до минимума за 13 лет.

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