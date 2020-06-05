В России в женском бесплодии "обвинили" стринги и короткие носки

Некоторые считают, что из-за ношения стрингов у женщины может "развиться инфекция", правда, какая именно - не уточняют.

Причина женского бесплодия в России якобы кроется в ношении укороченных носков и трусиков-стрингов.

Читайте такжеВ России начали продавать блузки с ГитлеромТакое заявление сделала председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Лахова осудила моду на ношение обуви с укороченными носками или без них. По ее словам, девочки рискуют застудить ноги из-за оголенных щиколоток, получить воспаление придатков и остаться бесплодными. Свое мнение Лахова подкрепила пословицей «голова в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле».

Также на репродуктивное здоровье, по ее словам влияют стринги, из-за которых якобы «развивается инфекция». Какую именно инфекцию женщина может получить при ношении трусов – Лахова не уточнила.

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