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В России в женском бесплодии "обвинили" стринги и короткие носки

18:05, 05 июня 2020
Русский міръ
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В РФ пришли к выводу, что стринги могут вызвать бесплодие / фото ua.depositphotos.com

Читайте такжеВ России начали продавать блузки с ГитлеромТакое заявление сделала председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Лахова осудила моду на ношение обуви с укороченными носками или без них. По ее словам, девочки рискуют застудить ноги из-за оголенных щиколоток, получить воспаление придатков и остаться бесплодными. Свое мнение Лахова подкрепила пословицей «голова в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле».

Также на репродуктивное здоровье, по ее словам влияют стринги, из-за которых якобы «развивается инфекция». Какую именно инфекцию женщина может получить при ношении трусов – Лахова не уточнила.

Ранее УНИАН писал, как в России депутат потребовал запретить татуировки, назвав их «туземной модой» и «переизбытком гормонов».

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