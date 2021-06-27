В Москве две проститутки обокрали замдиректора комбината школьного питания. Из дома бизнесмена пропали украшения его жены.
Об этом сообщает КП.
Сообщается, что бизнесмен вызвал проституток, когда его жена уехала на дачу.
В 10 часов вечера девушки приехали к нему домой, а спустя несколько часов покинули квартиру.
Читайте такжеМесть сутенерши: жертвой группового изнасилования в России оказалась проституткаМужчина отправился спать, а наутро открыл один из ящиков комода и понял, что из него пропали драгоценности его жены.
Бизнесмен обратился в полицию с заявлением о хищении. Сумма ущерба устанавливается.
Вас также могут заинтересовать новости
- Россиянка сдала полиции 17-летнюю дочь, продавшую девственность за $1,3 тысячи
- В России беременная проститутка выбросилась из окна "на спор" (фото)
- Россиянин стащил из секс-шопа эрекционное кольцо и попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram