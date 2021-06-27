Предприниматель вызвал проституток, когда его жена уехала на дачу, а утром обнаружил пропажу драгоценностей.

В Москве две проститутки обокрали замдиректора комбината школьного питания. Из дома бизнесмена пропали украшения его жены.

Об этом сообщает КП.

Сообщается, что бизнесмен вызвал проституток, когда его жена уехала на дачу.

В 10 часов вечера девушки приехали к нему домой, а спустя несколько часов покинули квартиру.

Читайте такжеМесть сутенерши: жертвой группового изнасилования в России оказалась проституткаМужчина отправился спать, а наутро открыл один из ящиков комода и понял, что из него пропали драгоценности его жены.

Бизнесмен обратился в полицию с заявлением о хищении. Сумма ущерба устанавливается.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц