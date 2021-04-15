Девушка смогла позвонить в экстренные службы.

В России задержали 50-летнего Владимира Вялого из Петропавловска-Камчатского, который не выпускал проститутку из квартиры, угрожая ей пистолетом.

Об этом пишет Telegram-канал LifeShot.

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«Проститутка кое-как смогла позвонить в экстренные службы. Прибывший отряд ОМОНа вскоре задержал Вялого. Никто не пострадал», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц