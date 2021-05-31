Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

В Удмуртии 27-летний ранее судимый мужчина задушил 11-летнюю дочь своей знакомой, а затем надругался над ее телом.

Об этом сообщает "Репортер64".

По словам полицейских, мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, регулярно приходил в гости ко своей знакомой, матери погибшей.

Однажды, когда ее мать уснула, он изнасиловал девочку. Через несколько дней обвиняемый снова пришел "под кайфом" к подруге. Женщины не оказалось дома, а ее дочь потребовала покинуть квартиру и пригрозила полицией. Мужчина напал на нее и задушил, после чего надругался над телом и скрылся с места преступления.

Вскоре его задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Автор: Денис Прядко