В Удмуртии 27-летний ранее судимый мужчина задушил 11-летнюю дочь своей знакомой, а затем надругался над ее телом.
Об этом сообщает "Репортер64".
По словам полицейских, мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, регулярно приходил в гости ко своей знакомой, матери погибшей.
Однажды, когда ее мать уснула, он изнасиловал девочку. Через несколько дней обвиняемый снова пришел "под кайфом" к подруге. Женщины не оказалось дома, а ее дочь потребовала покинуть квартиру и пригрозила полицией. Мужчина напал на нее и задушил, после чего надругался над телом и скрылся с места преступления.
Вскоре его задержали. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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