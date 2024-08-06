"Транснефть" - российская нефтепроводная компания, контролируемая государством.

В Российской Федерации, на территории одного из предприятий компании "Транснефть", которую контролирует государство, произошел взрыв и последовавший за ним пожар. Об этом сообщает "База".

"Взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Транснефти в Усинске (Республика Коми)", - сказано в сообщении.

По данным "Базы", всех сотрудников эвакуировали, на место следуют пожарные. Причины ЧП пока неизвестны.

Издание обнародовало видео, на котором запечатлена территория предприятия. Зафиксировано, как вверх поднимается огромный столб огня и дыма. За кадром слышно, как кто-то говорит о взрыве и "возможной утечке".

Согласно открытым источникам, "Транснефть" - российская нефтепроводная компания, контролируемая государством. Оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Штаб-квартира - в Москве.

Отмечается, что эта крупнейшая в мире профильная компания владеет 68 тысячами километров магистральных трубопроводов, более 500 перекачивающими станциями, более 24 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Транспортирует 83% добываемой в России нефти и 30% произведённых в России нефтепродуктов.

Компания находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Удары по российским НПЗ

В конце июня президент Владимир Зеленский заявил, что уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста.

Например, СБУ и Главное управление разведки Министерства обороны Украины провели масштабную операцию по поражению аэродрома, нефтеперерабатывающего завода и электроподстанции в трех областях Российской Федерации. Была атакована, в частности, нефтебаза в Калачи-на-Дону в Волгоградской области. На месте сразу вспыхнул масштабный пожар и столбы черного дыма.

Позднее, в ночь на воскресенье, 28 июля, состоялся удар по нефтебазе в Курской области РФ. По информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага. Были зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, загорелись емкости с нефтепродуктами.

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