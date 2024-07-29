По словам эксперта, удар был комплексный и включал атаку по аэродрому и уничтожение самой нефтебазы.

Эффект от атак вроде недавнего удара беспилотниками по нефтебазе в российском Курске является "накопительным". Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, такие атаки имеют негативное влияние, в частности, и на российскую армию.

"Интересно, что удар был комплексный, который включал атаку по аэродрому и уничтожение самой нефтебазы. Предположительно, работали украинские спецслужбы - силы украинской разведки, которые и сообщили о последствиях попаданий. ... Вероятно, это работа "самолетиков", переоборудованных в дроны-камикадзе. Если был прицельно уничтожен бомбардировщик, значит БпЛА работал с доводкой. Шел по координатам, а при обнаружении цели поразил именно ее", - отметил эксперт. Видео дня

Он считает, что дрон или перехватила на управление диверсионная группа возле аэродрома, или он работал с так называемым "машинным зрением", которое использует не только координаты, но и визуализацию определенной цели.

Удар по нефтебазе в Курской области РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на воскресенье, 28 июля, состоялся удар по нефтебазе в Курской области России. По информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага.

Отмечалось, что были зафиксированы мощные взрывы и пожар, вероятно, загорелись емкости с нефтепродуктами.

Как рассказали в Генштабе, нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в том числе и для "обеспечения потребностей вооруженных сил РФ".

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