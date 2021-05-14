На побережье залива Анива в Сахалинской области РФ штормом выбросило тонны икры тихоокеанской сельди сахалино-хоккайдского стада.
Читайте такжеВ России провели чемпионат по копанию могил (видео)Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
По его словам, икру косяки сельди ранее отметали недалеко от берега, а теперь ее сплошная полоса шириной в несколько метров растянулась по побережью примерно на 3 км. Толщина слоя икры местами достигает 10-15 см.
Местные жители уже придумали для такого "подарка" свое применение.
"Сахалинцы машинами вывозят сельдяную икру на огороды в качестве удобрения. ... Как и выбросы живой сельди на берег, оставшаяся на берегу икра - еще одно свидетельство обильных нерестовых подходов. И да, это обычный, нормальный элемент жизненного цикла сахалино-хоккайдской сельди, и это никакая не трагедия", - написал Лисицын.
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