С гадалкой девушку познакомил бывший парень.

Дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева отдала 217 тысяч долларов (16 миллионов рублей) "гадалке" за снятие порчи.

Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, с гадалкой Бочкареву познакомил бывший парень, который «почувствовал, что на нее кто-то наложил заклятье и у нее дырявая аура».

Бочкарева отдала за несколько сеансов 16 миллионов рублей, после чего гадалка и молодой человек девушки исчезли. Она уже обратилась в полицию.

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Автор: Денис Прядко