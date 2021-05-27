Девушка уже обратилась в полицию / фото BAZA
Дочь экс-губернатора Пензенской области Наталья Бочкарева отдала 217 тысяч долларов (16 миллионов рублей) "гадалке" за снятие порчи.
Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
По данным издания, с гадалкой Бочкареву познакомил бывший парень, который «почувствовал, что на нее кто-то наложил заклятье и у нее дырявая аура».
Бочкарева отдала за несколько сеансов 16 миллионов рублей, после чего гадалка и молодой человек девушки исчезли. Она уже обратилась в полицию.
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