В Китае парень пошел на преступление, чтобы не жениться

Шанхаец решил сбежать от невесты в тюрьму.

Житель Шанхая совершил кражу, чтобы не жениться на своей девушке.

Об этом сообщает Zik.

Читайте такжеЗанималась сексом с вторым: китаец шокировал гостей свадьбы позорным видео своей невестыОтмечается, что парень украл динамик Bluetooth стоимостью около 285 долларов из танцевальной студии. Его задержали на месте преступления.

Полицейским, которые задержали его, он признался, что сделал это специально, чтобы не жениться.

«Я сделал это, потому что хотел немного побыть наедине с собой, подальше от моей подруги», – отметил он.

Парень добавил, что идея совершить преступление ему пришла после того, как он увидел плакат, предупреждающий о последствиях кражи.

Ранее УНИАН сообщал, как в Уганде священнослужитель случайно женился с мужем.