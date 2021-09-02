После этого он вытащил тело из лифта и попытался скрыться с места преступления.

В Казани киллер зашел за своей жертвой в лифт и застрелил ее из карабина.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Инцидент произошел в лифте многоэтажки на улице Минской. На кадрах видно, что мужчина даже не прятал карабин "Сайгу", и зашел вслед за жертвой в кабину лифта. По данным издания, там киллер убил мужчину выстрелом в голову.

Сообщается, что после этого он вытащил тело из лифта и попытался скрыться с места преступления на автомобиле.

Сейчас 36-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Читайте такжеВ Москве нашли труп экс-чиновницы с пакетом на голове

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Денис Прядко