Инцидент произошел в лифте многоэтажки / скриншот из видео
В Казани киллер зашел за своей жертвой в лифт и застрелил ее из карабина.
Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Инцидент произошел в лифте многоэтажки на улице Минской. На кадрах видно, что мужчина даже не прятал карабин "Сайгу", и зашел вслед за жертвой в кабину лифта. По данным издания, там киллер убил мужчину выстрелом в голову.
Сообщается, что после этого он вытащил тело из лифта и попытался скрыться с места преступления на автомобиле.
Сейчас 36-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В России киллер застрелил жертву в лифте
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