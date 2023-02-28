В Государственную думу российской Федерации внесли проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.
Предлагается ввести запрет на распространение среди несовершеннолетних информации, "пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей". Его авторы - Курултай Республики Башкортостан и депутат от "Единой России" Эльвира Аиткулова.
"В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", - говорится в пояснительной записке.
Запреты в России
Напомним, что еще в 2021 году в российском Роскомнадзоре предложили признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями.
В начале декабря российский президент Путин подписал закон, направленный на запрет распространения материалов, по мнению властей России, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", "педофилию" и "смену пола".
После этого на одном из российских сайтов по поиску работы заблокировали все резюме мужчин с именем Сергей.
Прошлой осенью уполномоченная по правам детей в Тататарстане Ирина Волынец заявила, что социальная реклама, призывающая брать животных из приюта, на самом деле является пропагандой чайлдфри.