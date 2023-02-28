Авторы законопроекта считают, что она приводит к "вымыванию традиционных ценностных ориентиров".

В Государственную думу российской Федерации внесли проект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.

Предлагается ввести запрет на распространение среди несовершеннолетних информации, "пропагандирующей добровольный отказ от рождения детей". Его авторы - Курултай Республики Башкортостан и депутат от "Единой России" Эльвира Аиткулова.

"В существующих условиях пропаганда сознательной бездетности, проводимая активистами движения чайлдфри, ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", - говорится в пояснительной записке.

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Запреты в России

Напомним, что еще в 2021 году в российском Роскомнадзоре предложили признать ЛГБТ, радикальный феминизм и чайлдфри экстремистскими движениями.

В начале декабря российский президент Путин подписал закон, направленный на запрет распространения материалов, по мнению властей России, "пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения", "педофилию" и "смену пола".

После этого на одном из российских сайтов по поиску работы заблокировали все резюме мужчин с именем Сергей.

Прошлой осенью уполномоченная по правам детей в Тататарстане Ирина Волынец заявила, что социальная реклама, призывающая брать животных из приюта, на самом деле является пропагандой чайлдфри.

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