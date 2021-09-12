Власти РФ подготовили план "аккредитаци"и всех хостинг-провайдеров, который ликвидирует любую анонимность в сети.

Власти РФ могут существенно замедлить скорость иностранного сегмента сети и полностью ликвидировать сетевую анонимность, заявил аналитик Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как сообщает DW, такое заявление Грозев сделал на The Lennart Meri Conference 2021 в Таллине.

"Мы получили информацию, что сейчас подготовлен конкретный план исчезновения интернета в России путем системы аккредитации всех хостинг-провайдеров", - утвержает Грозев.

По его сведениям, те, кого аккредитируют, обязаны будут предоставлять полную информацию, включая "SSL-сессии (SSL - это криптографический протокол для более безопасной связи. - Ред.), логины, IP-адреса ФСБ по каждому своему юзеру".

Грозев заключает, что в результате никакой анонимности в сети не останется.

Провайдеры без аккредитации будут страдать от жестких санкций.

"Те, которые не будут аккредитированы, включая YouTube, включая все всемирные, Twitter и так далее, у них постепенно на протяжении двух лет будет ограничиваться скорость", - отметил Грозев.

По его словам, через два года скорость может быть снижена до 24 Кбит в секунду.

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"Для тех, кто жили в 90-х, - это та скорость, на который мы тогда через телефон подключались к интернету", - пояснил Грозев. "Это означает отключение интернета для России", - отмечает аналитик.

Ранее сообщалось, что интернет-гиганту Google в России грозит гигантский штраф по иску телекомпании "Царьград". В случае его удовлетворения поисковик перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент. Больше того, возникнет вопрос о возможности дальнейшей работы Google на территории РФ.

Автор: Дмитрий Захаров