Сейчас Google исправно удаляет из поисковой выдачи веб-страницы по требованию Роскомнадзора, но все может измениться.

Интернет-гиганту Google в России грозит гигантский штраф по иску телекомпании "Царьград". В случае его удовлетворения поисковик перестанет удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент. Больше того, возникнет вопрос о возможности дальнейшей работы Google на территории РФ.

Об этом пишет Forbes. Отмечается, что Google заблокировал аккаунт "Царьграда" на на YouTube в июле 2020 года, поскольку его основатель Константин Малофеев попал под санкции США. С тех пор "Царьград" добивается восстановления аккаунта через суд, а Google предлагает урегулировать спор мирно. Однако в "Царьграде" заявили, что переговоры двух компаний "завершены, не начавшись по существу".

Позиция Google изложена в письменных пояснениях к апелляционной жалобе, которые 12 августа представитель компании направил в российский Девятый арбитражный апелляционный суд.

Там подчеркивается, что несоразмерная судебная неустойка, которая грозит Google, если компания не исполнит требование российского суда и не разблокирует YouTube-канал "Царьграда", влечет существенные риски для компании и ее возможности работать на территории России.

В Google указывают и на "явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом". Возникает вопрос выполнения интернет-гигантом требований российского закона №149-ФЗ, по которому Google сейчас удалять из поисковой выдачи те страницы и данные, которые были заблокированы властями РФ.

Только во втором полугодие 2020 года Google по запросу Роскомнадзора исключил контент из поисковой выдачи в отношении 250 тысяч интернет-страниц и не проиндексировал в поисковой выдаче 167 тысяч страниц.

Как утверждает управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы "Царьграда", Google фактически предлагает российскому суду сделку: компания продолжит блокировать каналы "Царьграда", но при этом продолжит блокировать выдачу по запросу Роскомнадзора.

Google предложила "Царьграду" мирно урегулировать спор о блокировке телеканала на YouTube 12 июля на заседании суда. Для этого американская компания попросила отложить разбирательство, и суд перенес его на 16 августа 2021 года.

Однако сторона истца заявила, что Google несколько месяцев "потратил на бесплодные попытки оформить какие-то документы" вместо того, чтобы обсуждать мирное урегулирование спора.

Читайте такжеGoogle закроет доступ к аккаунтам с устройств со старыми версиями Android

Отмечается, что "Царьград" подал иск в суд к трем юридическим лицам, входящим в группу Google. 13 апреля московский арбитраж удовлетворил его в полном объеме, признав блокировку YouTube-канала незаконной и потребовав обеспечить к нему доступ пользователей.

Так, суд обязал Google восстановить страницу и признал недействительным отказ от договора-счета на предоставление рекламного сервиса Google Ad Manager Small Business. На выполнение требования дали пять дней, в противном случае суд поручил взыскать с трех ответчиков неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения, начиная с шестого дня и до фактического выполнения. Каждую неделю сумма ежедневной неустойки должна увеличиваться в два раза.

Юридическая фирма Baker & McKenzie, представляющая интересы Google, отмечает, что через семь месяцев размер неустойки достигнет уже 94 трлн рублей и почти сравняется с капитализацией всего холдинга Alphabet, владеющего Google.

Это первый случай применения "закона Лугового" (статьи 248.1 АПК РФ), который позволяет лицам и компаниям под санкциями переносить свои судебные разбирательства в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Дмитрий Захаров