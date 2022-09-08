Они заявили, что решение о начале войны наносит вред безопасности России и ее граждан.

Совет муниципального образования Смольнинское в Санкт-Петербурге призвал Госдуму РФ выдвинуть обвинение в государственной измене против президента Владимира Путина.

Обращение опубликовал в Twitter депутат Дмитрий Палюга.

В нем говорится, что в ходе войны против Украины уничтожаются "боеспособные подразделения" российской армии, а также гибнут и становятся инвалидами "молодые трудоспособные" граждане России.

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Кроме того, страдает российская экономика, а протяженность границы РФ со странами НАТО увеличилась более чем в два раза.

Депутаты отметили, что объявленная цель "демилитаризировать Украину" привела к обратному эффекту.

"За время "СВО" Украина получила современную военную технику и средства в сумме на $38 млрд. Это больше военного бюджета Польши и Канады", - говорится в сообщении.

Депутаты считают, что решение Путина о вторжении в Украину наносит вред безопасности России и ее граждан.

"В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности", - отметили они.

Ранее Путин публично признал, что сознательно напал на Украину.

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