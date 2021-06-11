Детям с ограниченными возможностями здоровья из Тюменской области подарили по тарелке с мылом.
Об этом сообщалось в соцсети Vk.
«Подарки» ко Дню защиты детей были переданы местным отделением Всероссийского общества инвалидов.
«Подарки формировались с учетом мнения родительского актива собрать набор посуды (так как ранее дарились кружки) и с учетом различных заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с заболеванием глазного яблока, синдромом Дауна, ДЦП, сахарным диабетом и др.)», - объяснили чиновники.
Отмечается, что некоторые родители вернули подарки.
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