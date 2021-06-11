"Подарки" ко Дню защиты детей были переданы местным отделением Всероссийского общества инвалидов.

Детям с ограниченными возможностями здоровья из Тюменской области подарили по тарелке с мылом.

Об этом сообщалось в соцсети Vk.

«Подарки» ко Дню защиты детей были переданы местным отделением Всероссийского общества инвалидов.

«Подарки формировались с учетом мнения родительского актива собрать набор посуды (так как ранее дарились кружки) и с учетом различных заболеваний детей с ограниченными возможностями здоровья (дети с заболеванием глазного яблока, синдромом Дауна, ДЦП, сахарным диабетом и др.)», - объяснили чиновники.

Отмечается, что некоторые родители вернули подарки.

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Автор: Денис Прядко