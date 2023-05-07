По версии местных силовых ведомств, это было самоубийство.

В Российской Федерации продолжаются "чистки". На этот раз с пулей во лбу нашли бывшего заместителя начальника Главного Следственного Управления (ГСУ) донского главка полиции.

Речь идет об 65-летнем пенсионере Анатолии Турове, которого нашли вместе с именным пистолетом "Макарова" мертвым в Ростове. Подробности пишет 1rnd.ru, ссылаясь на информацию источника в местных силовых ведомствах.

"Рядом с телом погибшего найден его именной пистолет Макарова", - рассказал он.

Так, распространяется версия о том, что бывший высокопоставленный полицейский совершил самоубийство.

Также сообщается, что до выхода на пенсию Туров работал в Росрезерве. Он страдал из-за онкологии и в связи с прекращением службы сильно "расстроился".

На данный момент в РФ идет следствия по выяснению обстоятельств смерти. МВД России смерть Турова еще не комментировало.

ФСБ проводит масштабную зачистку внутренних органов РФ

Напомним, что 20 апреля в своем отчете аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что спецслужбы России начали внутреннюю операцию по зачистке силовых органов.

Рейды, а следом увольнения с арестами "накрыли" Росгвардию, а также московские РОВД.

Позже британские разведчики уточнили, что новые увольнения происходят из-за гнева российского диктатор Путина, который разочарован провалами "спецоперации" в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: