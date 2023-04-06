Процесс уже начался громким увольнением генерала Рустама Мурадова.

Российских топ-военных ждут новые увольнения из-за провала достижения поставленных целей в Украине.

Об этом речь идет в разведывательном осмотре Минобороны Британии. Кадровые чистки из-за провалов на фронте уже стартовали.

По сообщениям российских сообществ и СМИ, Министерство обороны России уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего Восточной группировкой войск в Украине. Именно он командовал мясными штурмами Угледара и нарвался на критику, как коллег, так и военкоров.

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"На данный момент он является самым высоким российским военным, которого уволили в 2023 году, но, скорее всего, их будет больше, поскольку Россия продолжает терпеть неудачи в достижении своих целей на Донбассе", – отметили в британской разведке.

Провал целей РФ в Украине

В феврале украинские военные сообщили, что Россия приказала оккупантам захватить Донбасс до марта 2023 года. На это бросили огромные силы.

На Угледарском направлении РФ во время штурмов потерпела сокрушительное поражение - 155-я бригада русских морпехов была полностью разбита. Там произошло крупнейшее танковое поражение армии РФ.

Между тем до сих пор продолжаются попытки РФ захватить Бахмут. Город держится, хотя бои идут уже в центральных районах.

По данным американской разведки, российское руководство могло ошибиться в способностях украинской армии. Оккупанты и в дальнейшем будут сталкиваться с большим количеством проблем и не смогут захватить Донбасс до конца этого года.

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