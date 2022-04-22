Свои должности уже потеряли ряд командующих и военных начальников.

В российской армии и спецслужбах провели кадровые читки после неудач во время первого этапа войны в Украине. Многие командующие и военные начальники потеряли свои должности.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

По данным украинской разведки, кадровые чистки коснулись и виновников потери в Черном море крейсера "Москва".

Скибицкий уточнил, что отстранен от должности и арестован командующий черноморским флотом адмирал И. Осипов. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала С. Пинчука.

В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности командующих 6 армии генерал-лейтенанта В. Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя и одного из заместителей командующего.

Кроме того, из-за неудовлетворительного выполнения поставленных задач отстранили от должности командующего 22 АК южного военного округа генерал-майора А. Марзоева.

Также в связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранили от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева.

Как ранее сообщал УНИАН, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население.

13 апреля в акватории Черного моря в российский ракетный крейсер "Москва" попали украинские крылатые ракеты "Нептун". По данным украинского военного командования, в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул.

В Минобороны РФ утверждали, что на корабле произошла детонация боеприпасов, а утонул он при буксировке.

В то же время по состоянию на 22 апреля потери личного состава российской армии уже составили примерно 21200 человек.

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