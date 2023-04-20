Под видом поиска предателей, могут провести ревизию для изгнания чиновников, утративших благосклонность Кремля.

ФСБ сейчас, вероятно, проводит масштабную чистку внутренних органов России из-за утечки данных о силовиках РФ в пользу Украины.

Как говорится в отчете ISW, ФСБ и Главное управление Службы безопасности МВД в течение последних нескольких недель проводят массовые проверки в УВД Центрального округа Москвы и нескольких московских РОВД.

По данным другого источника, ФСБ и МВД уже задержали сотрудников милиции в рамках этого расследования. Они передавали информацию гражданам Украины. Рейды ФСБ и МВД по московским РОВД происходят на фоне серии арестов и увольнений известных деятелей руководства Росгвардии.

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В то же время, по мнению аналитиков, российские власти могут настаивать на таких арестах и расследованиях, чтобы провести капитальную ревизию аппарата внутренней безопасности для изгнания чиновников, утративших благосклонность Кремля, и дальнейшего усиления контроля над органами внутренней безопасности.

Чистки в России - что известно

Накануне российские СМИ писали, что волна обысков и увольнений прокатилась по полицейским участкам Москвы. Силовики проводили "изъятие документации и компьютерной информации". Якобы неизвестные получили чужие пароли входа в информационные системы.

В полиции Москвы уже даже начались массовые увольнения, среди уволенных по собственному желанию.

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