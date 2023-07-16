Задержанный полковник Поляков ранее также занимался политическими преследованиями.

В России арестовали экс-полковника ФСБ Михаила Полякова, которого называют куратором сети прокремлевских телеграм-каналов. Он также исполнял заказы мэрии Москвы.

Как сообщает российское издание "Важные истории", ранее Поляков возглавлял службу в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и области, которая занимается политическими преследованиями.

"По словам нашего собеседника, Поляков курировал провластные телеграм-каналы по согласованию с первым заместителем главы Администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Помимо этого, Поляков исполнял заказы мэрии Москвы. Экс-полковник ФСБ работал вместе с Алексеем Гореславским – главой "Института развития интернета" и бывшим руководителем АНО "Диалог". Структуры под руководством Гореславского занимались продвижением кремлевской повестки в СМИ и соцсетях", – говорится в сообщении.

Видео дня

Арест Полякова связан с тем, что он начал "заниматься коммерцией" в прокремлевских телеграм-каналах и не согласовал это с руководством. Тверской суд Москвы отправил его и еще одного фигуранта дела, гендиректора компании "Наследие" Александра Санина в СИЗО.

"Их подозревают в вымогательстве $66 тысяч долларов у руководства группы компаний "Ланит" за удаление постов и трехмесячный "блок на негатив". Телеграм-канал 112 называет Полякова администратором прокремлевских каналов "Кремлевская прачка", "Силовики", "Незыгарь" и менее провластного Brief. В сумме у этих каналов более 1,3 млн подписчиков. Их регулярно цитируют пропагандисты, например Владимир Соловьев, и другие прокремлевские деятели. "Силовики" и Brief отрицают причастность бывшего полковника ФСБ к администрированию ресурсов", – отмечает издание.

Чистки в силовых структурах РФ

После июньской попытки мятежа Евгения Пригожина и наемников ЧВК "Вагнер" в России начались чистки в силовых структурах. Первым из публичного поля исчез Сергей Суровикин. Сообщалось, что он находился в СИЗО, впоследствии появилась информация, что его отпустили после допроса. Однако до сих пор он не выходил на связь и не появлялся дома.

15 июля стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу снял с должности еще одного генерала. Речь идет о командире тульской 106-й дивизии ВДВ, генерал-майоре Селиверстове, дивизия под командованием которого воевала на Бахмутском направлении.

Вас также могут заинтересовать новости: