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"По обоюдному согласию": в России 13-летняя школьница забеременела от подростка

15:21, 05 мая 2020
Русский міръ
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В России школьница забеременела от друга / depositphotos.com

Читайте также"Говорил, что я самая лучшая": забеременевшая от 10-летнего россиянина школьница рассказала об их отношенияхКак сообщает КП со ссылкой на источник в правоохранительных органах, она пришла на консультацию одна.

На тот момент у девочки уже был чуть округлившийся живот. После осмотра медики сообщили о беременности родителям и полицейским.

Прибывшие на место сотрудники МВД опросили школьницу и выяснили, что она и ее 14-летний друг семь месяцев живут половой жизнью, секс происходил по обоюдному согласию.

«Оперативники установили, что насилия в отношении девочки совершено не было», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН писал об истории 13-летней школьницы из РФ, которая якобы забеременела от 10-летнего мальчика.

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