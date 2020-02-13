"Забеременевшая от 10-летнего мальчика" российская школьница: назван настоящий отец ребенка

Семья девочки написала заявление об изнасиловании.

Предполагаемым отцом ребенка 13-летней школьницы из Красноярского края РФ, которая якобы забеременела от 10-летнего мальчика, на самом деле может быть 15-летний подросток.

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Отмечается, что его отцовство подтвердила экспертиза. Он добивался расположения Дарьи давно, и в итоге склонил ее к близости. «Ты тусишь со многими, не только с Сашей. Почему тогда не со мной? Соглашайся, иначе все узнают, какая ты! И Саша тоже», – якобы сказал он ей.

По словам беременной школьницы, подросток вынудил ее «так поступить». Когда она узнала, что беременна, то решила, что отцом ребенка должен быть 10-летний Саша.

Сообщается, что семья девочки написала заявление об изнасиловании, а 15-летнего школьника посадили под домашний арест. Подросток признал вину.

Как сообщал УНИАН, о беременности школьницы стало известно в январе, полиция проводила проверку.