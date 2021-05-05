В городе Краснотурьинск Свердловской области 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у двух своих братьев и приятеля.
Об этом сообщило издание E1.RU со ссылкой на местных жителей.
Инцидент произошел 23 апреля. По данным издания, подростки заманили девочку в лес под предлогом разжигания костра. Там старший из братьев повалил девочку на землю, раздел и изнасиловал на глазах у остальных. После этого она пришла на работу к матери и все рассказала, ребенка отвезли в больницу.
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Известно, что вместо отца девочку воспитывает отчим. А соседи характеризуют ее как спокойную и доверчивую.
О семье братьев известно, что ранее на учете они не состояли. Семья бедная, их 39-летняя мать работает дояркой в Богословском совхозе, воспитывает сыновей одна. Все подростки учатся в школе №10.
На данный момент школьник, изнасиловавший девочку, находится под домашним арестом, уголовная ответственность ему не грозит из-за юного возраста.
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