В оскорбительном ролике фигурирует и президент Украины Владимир Зеленский.

Берлинский ресторан Gasthaus Krombach попал в громкий скандал из-за позорной антиукраинской рекламы. В ролике украинского президента Владимира Зеленского и граждан называют "свиньями", которым якобы нужно прекратить финансово помогать.

Позорное рекламное видео стало резонансным в TikTok. Украинцы успели "оценить" такой "маркетинговый ход" комментариями под роликом.

"Устали кормить этих свиней. Время готовить рульку", - говорится в рекламе.

Видео дня

В ролике фигурирует лицо украинского президента на копилке в форме поросенка.

После позорной рекламы рейтинг ресторана в Google резко снизился. Судя по предыдущим отзывам, персонал нередко позволял себе предвзятое и нацистское отношение к гостям. За ночь тысячи украинцев оставили свои оценки заведению.

"Говорят сквозь зубы", "Худшее заведение, в котором я была", " Благодарны за рекламу с украинским президентом. Так низко падать - только ваш уровень", "Вы - ресторан, а не политолог", "У владельцев и маркетологов нет мозгов", "Желаю такую же судьбу, как у сотни тысяч украинцев", "Позор", – пишут пользователи в отзывах.

Подобный скандал в Германии

Это уже не первый скандал с рестораном, который оскандалился из-за войны в Украине. Осенью 2022 года россиянка Алена Дирксен, которая является владелицей ресторанной "Родина" в немецком Дрездене, стала широко известной в Телеграм-сообществах через свои скандальные видео о войне и российской агрессии.

В частности, она призвала российского диктатора Владимира Путина бомбить немецкий Дрезден, демонстрируя митинг украинцев. Впоследствии женщина разревелась, что рейтинг ее ресторана стремительно падает из-за ее призывов.

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