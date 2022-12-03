Российские дипломаты манипулируют, заявляя об угрозе для других стран и свободных рынков.

Посольство РФ в Вашингтоне возмутилось из-за согласования США, ЕС, Австралией и G7 предельной цены для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Российские дипломаты заявили, что установление "ценового потолка" якобы означает "перекраивание базовых принципов функционирования свободных рынков".

Прибегая к манипуляциям, в посольстве заявили, что указанное решение "усиливает неопределенность и повышает издержки для потребителей сырья", а также якобы сигнализирует о том, что "ни одна из стран теперь не застрахована от введения "потолка" против своей экспортной продукции по политическим причинам".

Видео дня

Диппредставительство, избегая упоминаний о причинах введения санкций против России, обвиняет США в том, что "дисбалансы на энергоплощадках - результат их собственных необдуманных действий, прежде всего - санкций и запретов на ресурсы из России".

Резюмируя, в посольстве выразили уверенность, что российская нефть "продолжит пользоваться спросом".

"Ценовой потолок" для российской нефти

В начале полномасштабного вторжения России в Украину президент США Джо Байден заявил, что для мира жесткие санкции против России – альтернатива Третьей мировой войне.

"Было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или вариант номер два: сделать так, чтобы страна, действующая настолько вопреки международному праву, заплатила бы цену за то, что она это сделала", - говорил Байден.

В течение последних месяцев партнеры Украины продолжают вводить все новые и новые ограничения в отношении России. 2 декабря стало известно, что ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия согласовали введение ограничения цены на нефть, поставляемой морским транспортом из Российской Федерации, на уровне 60 долларов за баррель.

Министр финансов США Джанет Йеллен, объявляя о решении, назвала нефть "основным источник дохода России для ее незаконной войны в Украине" и объяснила, что "ценовой потолок" поможет ограничить доходы агрессора и сохранить стабильность глобальных поставок нефти.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также отметила, что это значительно сократит доходы России. В то же время часть проукраинских европейских стран во главе с Польшей считают ограничение цены недостаточно эффективным средством сокращений экспортных доходов России.

Вас также могут заинтересовать новости: