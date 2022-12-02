Страны Запада хотят ограничить доходы России и одновременно предотвратить глобальный нефтяной шок, отметили журналисты.

После длительных переговоров представители стран Европейского союза согласовали ценовой лимит для покупателей российской нефти.

Лимит составит 60 долларов за баррель, об этом пишет The New York Times, ссылаясь на представителя Польши на переговорах Анджея Садоса. Политика, разработанная "Большой семеркой" (G7) промышленно развитых стран и их союзниками, направлена на ограничение доходов России, одновременно предотвращая глобальный нефтяной шок.

Подчеркивается, что официальное объявление G7 ожидается до воскресенья, 4 декабря.

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Переговоры об установлении лимита в Брюсселе были противоречивыми и продолжались более недели.

Издание отмечает, что ограничения в 60 долларов за баррель немного ниже, чем сейчас платят основные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия.

"Это вряд ли резко уменьшит доходы России от нефти, которые являются критически важными для ее военных действий в Украине", - отмечается в материале.

Также сообщается, что после 15 января потолок будет регулярно пересматриваться в зависимости от изменения цены на нефть. Так, она должна быть по меньшей мере на 5% ниже, чем текущая стоимость не подсанкционной нефти на мировых рынках. Окончательное решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Дипломаты ЕС также согласились начать в эти выходные еще один раунд переговоров о санкциях с целью наложения новых ограничений на российскую экономику и ключевых лиц. Договоренность была ключевой для достижения соглашения по ограничению цены на нефть, поскольку несколько жестко настроенных проукраинских европейских стран во главе с Польшей считают ограничение цены недостаточно вредоносным для экспортных доходов России.

Предельная цена, которую согласовали западные политики, намного превышает себестоимость добычи в России и близка к той, по которой сейчас продают российскую нефть, и поэтому, по мнению аналитиков, может не сильно повлиять на доходы РФ, пишет washingtonpost.com.

Установление лимита цены на российскую нефть - важнейшие новости

Как сообщал УНИАН, Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает сокращения добычи российской сырой нефти примерно на 20%, или на 2 миллиона баррелей в сутки, до конца первого квартала 2023 года.

Отмечается, что ЕС запретит импорт российской нефти с 5 декабря и российских нефтепродуктов с 5 февраля, что лишит РФ нефтяных доходов и заставит одного из ведущих мировых производителей и экспортеров нефти искать альтернативные рынки.

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, в январе-октябре этого года добыча в России в среднем составила около 10,7 млн баррелей в день. Соответственно сокращение на 2 млн баррелей является существенным.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международном симпозиуме "Европейская идея" в Каунасе заявил, что зависимость Европы от российских энергоресурсов начала уменьшаться и должна полностью исчезнуть. По его словам, один из ключевых инструментов - это ограничение российских доходов от экспорта ресурсов. Зеленский подчеркнул, что озвученные предложения по принудительному ограничению цены российской нефти на уровне 60 или 70 долларов - это "поддавки" и "больше похоже на попытку что-то изобразить, а не что-то сделать". Президент выразил благодарность польским и балтийским коллегам за их вполне дельные предложения - ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель.

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