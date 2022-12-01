По словам дипломатов ЕС, пересмотр уровня ценового предела будет проводиться каждые два месяца.

Правительства стран Европейского союза предварительно договорились об ограничении цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, идея стран "Большой семерки" имеет механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены.

По словам европейского дипломата, Польша, которая настаивала на том, чтобы ограничение было как можно ниже, должна согласиться на сделку, которая должна быть одобрена всеми правительствами ЕС в письменной форме к пятнице.

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"Предел цены установлен на уровне 60 долларов с условием, что она будет на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть,", - сказал дипломат ЕС.

По словам дипломатов ЕС, пересмотр уровня ценового предела будет проводиться каждые два месяца.

"Польша должна дать согласие. Если это произойдет, до завтра будет письменная процедура утверджения решениґ", - сказал дипломат.

Польские дипломаты заявили, что консультации с Варшавой продолжаются.

Сообщается, что Литва и Эстония, которые поддержали стремление Польши установить как можно более низкий потолок, также согласились с лимитом в 60 долларов.

Ограничение цены на российскую нефть: что известно

На саммите лидеров G7 в конце июня 2022 года была озвучена идея введения предельных цен на российскую нефть.

США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. Так, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон может ограничить цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

23 ноября 2022 года В ЕС предложили ценовой потолок на российскую нефть на уровне 65 до 70 долларов за баррель.

26 ноября Россия заявила о том, что запретит продажу нефти странам, поддержавшим ограничение цены.

По состоянию на 28 ноября 2022 года страны Евросоюза зашли в тупик в обсуждении цен на российскую нефть.