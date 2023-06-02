По версии оккупантов, ее везли двумя автомобилями из американской лаборатории.

Российские оккупанты не перестают удивлять трэш-заявлениями. На этот раз они выдали, что Украина использовала "боевую саранчу" для уничтожения посевов в "ЛНР" и других регионах России.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости", оккупанты даже нашли "доказательства" применения саранчи возле Станицы Луганской.

Оккупантка, скрывающая лицо, показала пропагандистам якобы найденный на захваченной территории "документ" о сопровождении двух автомобилей с грузом на Донбассе. По ее версии, в этих машинах везли "боевую саранчу", и не откуда-нибудь, а из якобы из вашингтонской лаборатории.

Видео дня

Личинки "боевой саранчи" якобы выращивались под Рубежным, а затем насекомые летели якобы в "ЛНР" и в Россию уничтожать урожай.

Не саранчой единственной: какой еще фейк продвигали россияне

Очередной российский фейк представитель РФ в ООН Василий Небензя озвучил прошлой осенью (22 октября) на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Украина в сотрудничестве США тестирует американский дрон с инфицированными комарами в рамках эксперимента по возможному распространению болезней через мигрирующих насекомых, птиц и летучих мышей.

Насекомых якобы транспортирует БПЛА в контейнере в заданный район: "При укусе комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний", - заявил тогда Небензя.

Вас также могут заинтересовать новости: