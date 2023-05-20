Руководитель ГУР Минобороны Украины подчеркнул, что за более чем год войны уже звучало много странных историй со стороны росСМИ и кремлевских руководителей. Однако некоторые из них особо шокируют.

Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов раскрыл украинцам "самый страшный" фейк российской пропаганды, который шокировал даже его.

Речь идет о "выдумке", которую озвучил на трибуне ООН представитель РФ Василий Небензя. В частности, о беспилотнике с "боевыми комарами", которыми Украина может инфицировать оккупантов на фронте, вспомнил глава ГУР в интервью с украинским журналистом Дмитрием Комаровым.

"Комары вот кстати - меня так поразило немножко... боевые комары - это уже сильно", - указал Буданов.

Глава ГУР констатировал, что за более чем год войны уже звучало много странных историй со стороны росСМИ и кремлевских руководителей, однако этот случай позволил поставить окончательный диагноз РФ: "Это страшно. Полностью у них мозг уничтожен пропагандой", - отметил он.

В этом контексте Буданов вспомнил о допросах оккупантов, которые опасаясь за собственную "шкуру" врут, что шли на войну спасать украинцев. Однако подсознательно российские солдаты так не считают, ведь им уже "промыли мозги" на российском телевидении.

Заявление Небензи о "боевых комарах"

Напомним, что очередной российский фейк представитель РФ в ООН Василий Небензя озвучил прошлой осенью (22 октября) на заседании Совета Безопасности ООН. Он заявил, что Украина в сотрудничестве США тестирует американский дрон с инфицированными комарами в рамках эксперимента по возможному распространению болезней через мигрирующих насекомых, птиц и летучих мышей.

Насекомых якобы транспортирует БПЛА в контейнере в заданный район: "При укусе комары инфицируют атакованных людей возбудителями особо опасных заболеваний", - заявил тогда Небензя.

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