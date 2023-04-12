Вероятно, это был метеорит. Его падение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В ночь на 12 апреля в российском Екатеринбурге упал неизвестный объект. Его зафиксировал ряд камер видеонаблюдения.

Как сообщают российские СМИ, это мог быть метеорит. По уточненным данным, метеорит упал в Богдановичах под Екатеринбургом.

Сразу после падения объекта раздался взрыв от его удара о землю, от которого на машинах сработала сигнализация, а также начался пожар – образовались странные круги из огня.

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Таинственные явления в РФ

Вчера, 27 марта, над Москвой заметили странное кольцо из дыма. Оно медленно взбирается вверх над жилыми домами российской столицы.

Некоторые очевидцы сообщали, что колец было несколько. Напуганных москвичей успокаивали, что это якобы результат резких выхлопов котельных, или предприятий. Впрочем, до сих пор убедительного объяснения странным явлениям в небе над РФ нет.

Впоследствии неизвестные черные кольца продолжают атаковать жителей окрестностей Москвы.

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