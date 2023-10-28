Благодаря столу расстояние между кремлевским диктатором и его окружением составляет около шести метров.

Президент страны-агрессора Владимир Путин заменил огромный овальный стол, ранее не раз насмешивший мир, на прямоугольный. Отныне между ним и его гостями огромная пустота.

Как сообщает Spiegel, на прошлой неделе, когда Путин принимал двенадцать религиозных лидеров страны в Екатерининском зале Кремля, он впервые усадил своих гостей за прямоугольный стол. При этом сам он был единственным, кто занял место посередине на противоположной стороне, на значительном расстоянии от всех участников дискуссии. Между ним и его гостями, в том числе главой Русской православной церкви было огромное расстояние

Как говорится в материале, благодаря столу расстояние между кремлевским диктатором и его окружением составляет около шести метров. Старый стол, который также вызывал много насмешек, обеспечивал большую безопасную дистанцию. Тогда пользователи платформы X бурно размышляли о связи с пандемией короны и страхом Путина заразиться этим вирусом.

Нынешняя модель говорит о том, что Путин в целом предпочитает сохранять дистанцию от своих собеседников независимо от пандемии. Как говорится в материале, стол настолько огромен, что всем участникам нужен микрофон.

Насмешки в социальных сетях не заставили себя долго ждать: одни устроили бассейн посередине стола, другие установили в него резиновую утку. Один пользователь Reddit прокомментировал, что из стола получается отличная беговая дорожка для суши ("фантастическая возможность суши-поезда"), в то время как другие назвали его "прямоугольником доверия".

Овальный стол Путина

В апреле 2022 года дизайнер 6-метрового стола Путина рассказал о своем "творении", насмешившем мир. Он опроверг слухи о том, что стол специально приобрели во время пандемии.

Стол создал итальянский предприниматель Ренато Полонья. Дизайнер рассказал, что стол 6 метров в длину и 2,60 в ширину. Он выполнен из натурального дерева. Верхняя часть покрыта белым лаком с профилями из сусального золота и украшениями ручной работы.

В тот момент появились слухи о том, что Путин боится заразиться коронавирусом, поэтому во время переговоров садится за 6-метровый стол, то есть дистанциируется от переговорщика.

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