В Кремле обещают "симметричные шаги", если страны не пойдут "умеренным" путем.

Экс-президент и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведвев разразился угрозами в адрес Финляндии и Швеции.

Как сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС, Медведев пригрозил "симметричной реакцией" на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

"Что касается нашей реакции на вступление этих стран в НАТО, то, как сказал президент нашей страны, эта реакция будет симметричной. То есть они могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса: или умеренный, или, что называется, полностью распахнуть калитку и принять решения о создании баз на своей территории, размещении ударных вооружений. Симметрично этому будут приниматься наши ответные шаги", - подчеркнул Медведев.

Также он заявил, что НАТО сейчас доминирует в Балтийском море и это якобы усложняет "ситуацию с безопасностью для всех".

Как писал УНИАН, в мае Путин, комментируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил, что "у России нет проблем с этими государствами".

В конце июня российский диктатор отмечал: "Если Финляндия и Швеция захотят, они могут присоединиться. Это зависит от них. Они могут присоединиться к чему угодно".

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