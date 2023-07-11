В РФ высмеяли успехи собственной дипломатии на фоне новостей, что ВСУ смогут еще дальше бить по тылам оккупантов, благодаря Франции.

Российские пропагандисты бурно отреагировали на заявление лидера Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж передаст ВСУ крылатые ракеты "большего радиуса" действия.

Оскорблением в адрес президента Франции отличился топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев. Он назвал Макрона "тварью".

"Макрон конченая тварь. Жалкая мерзкая тварь. Надеюсь, что теперь ни у кого нет ни малейших сомнений в этом. Макрон истинный наследник Петена. Пора казакам возвращаться на Елисейские поля", - написал Соловьев в Telegram.

В свою очередь российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков высмеял успехи дипломатии РФ и указал, что Москве стоит ждать "прилетов" по своим же "центрам принятия решений".

"Еще один успех нашей дипломатии. Но можно подождать еще несколько месяцев. И дождаться, когда уважаемым киевским партнерам предоставят ракеты, способные решить все наши проблемы ударом по "центрам принятия решений". По нашим центрам", - заявил он.

Также российский "политикум" возмутился обещанием пресс-секретаря лидера РФ Дмитрий Пескова принять ответные "контрмеры" из-за "усиления" ВСУ ракетами. Бывший депутат Госдумы РФ пропутинский полковник Виктор Алкснис указал, что лучше бы Песков "молчал, чем позорился".

"О каких контрмерах он ведет речь? Лучше бы просто промолчал, чем позориться на весь мир", - отметил Алкснис.

Макрон объявил о передаче дальнобойных ракет Украине

Напомним, что сегодня лидер Франции Эммануэль Макрон, по прибытию на саммит НАТО в Вильнюс, анонсировал для Украины поставку ракет "большего радиуса действия". Политик заявил, что принял решение увеличить поставки ВСУ, однако конкретный тип боеголовок не раскрыл. СМИ Франции предполагают, что речь идет о французской версии британских ракет Storm Shadow - боеголовок Scalp.

В ответ пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия еще "посмотрит", о каком именно радиусе ракет идет речь и пригрозил последствиями "киевскому режиму".

Вас также могут заинтересовать новости: