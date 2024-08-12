Накануне жители ряда сел самостоятельно выехали подальше от линии боевого столкновения.

В РФ начали эвакуацию с приграничной Белгородской области, которая граничит с Харьковским, Сумским регионами и временно оккупированной частью Луганщины. В частности, власти объявили эвакуацию жителей Краснояружского района из-за "активности ВСУ".

Как сообщает "Лентач", заявление к населению обнародовал губернатор региона Вячеслав Гладков. "Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе в более безопасные места", - заявил он.

Как пишет "Медиазона", вчера чиновник сообщал, что "большое количество" жителей поселка Красная Яруга и ближайших сел решили покинуть дома самостоятельно. По словам губернатора, тогда "необходимости эвакуации не было".

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"Z-каналы утверждают, что в этом районе идут бои", - отметил ресурс.

Ситуация в Курской области

Утром 6 августа стало известно о прорыве границы с Курской областью РФ. Официально украинское военное командование ситуацию не комментирует. В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война переходит "на территорию агрессора".

Депутат Госдумы от пропутинской партии "Едина Россия" генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что против армии РФ в Курской области задействованы серьезные силы и средства.

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