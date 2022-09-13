ФСБ заявила об аресте сотрудника подмосковного авиазавода, якобы передавшего секретные чертежи Украине.
Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Так, в Подмосковье по обвинению в госизмене задержан топ-менеджер авиазавода. По информации пропагандистского агентства РИА Новости это директор по качеству.
Ведомство утверждает, что он, имея допуск к секретной документации, сфотографировал фрагменты чертежей с деталями боевой авиационной техники и переслал в Украину – сотруднику Одесского авиационного завода.
Примечательно, что фамилия подозреваемого, его место жительство и название предприятия не сообщаются.
Российское издание "Дождь" отмечает, что одно из крупнейших предприятий в регионе — Луховицкий авиазавод имени Воронина (филиал самолетостроительной корпорации "МиГ"), на котором собирают самолеты МиГ и гражданские лайнеры Ил-114-300.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации занялись поиском "предателей" в рядах армии РФ.
Предателями назначаются участники "специальной военной операции", у которых есть украинские корни. Их обвиняют в сотрудничестве с ВС Украины и задерживают во время пребывания в полевых лагерях. Дальнейшая судьба данных военнослужащих неизвестна.