Предатель якобы передавал данные сотруднику Одесского авиационного завода.

ФСБ заявила об аресте сотрудника подмосковного авиазавода, якобы передавшего секретные чертежи Украине.

Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Так, в Подмосковье по обвинению в госизмене задержан топ-менеджер авиазавода. По информации пропагандистского агентства РИА Новости это директор по качеству.

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Ведомство утверждает, что он, имея допуск к секретной документации, сфотографировал фрагменты чертежей с деталями боевой авиационной техники и переслал в Украину – сотруднику Одесского авиационного завода.

Примечательно, что фамилия подозреваемого, его место жительство и название предприятия не сообщаются.

Российское издание "Дождь" отмечает, что одно из крупнейших предприятий в регионе — Луховицкий авиазавод имени Воронина (филиал самолетостроительной корпорации "МиГ"), на котором собирают самолеты МиГ и гражданские лайнеры Ил-114-300.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации занялись поиском "предателей" в рядах армии РФ.

Предателями назначаются участники "специальной военной операции", у которых есть украинские корни. Их обвиняют в сотрудничестве с ВС Украины и задерживают во время пребывания в полевых лагерях. Дальнейшая судьба данных военнослужащих неизвестна.

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