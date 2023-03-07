Зэкам вручили бланки договоров с "управлением" - якобы теперь они служат в "народной милиции ДНР".

Минобороны РФ вербует заключенных для участия в войне против Украины по принципу ЧВК "Вагнер". По словам одного из завербованных, им не дали никаких контрактов и хотели отправить в бой спустя неделю после подготовки.

Как пишет Телеграм-канал "Осторожно, новости", бывший узник колонии №4 Ставропольского края рассказал журналистам, что 9 февраля в колонию приехали работники Минобороны и предложили зэкам "послужить родине" в Украине. За полгода службы осужденные должны были получить выплаты и снятие всех судимостей.

Завербованным зекам обещали, что в первый бой их отправят всего за три месяца подготовки. Собеседника канала привлекла возможность снять судимости, с которыми не берут на госслужбу. Но уже на передовой он якобы понял, что его согласие на стало "ужасной ошибкой", и теперь он хочет "очистить свое имя".

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Зэк сообщил, что через три дня после подписания контракта осужденных вывезли в одно из сел Донецкой области, где они и проходили обучение. А уже через неделю командование попыталось отправить зэков в первый бой. Завербованные заключенные устроили бунт.

"Во-первых, обещанные три месяца не прошли, и они еще ничего не успели научиться. Во-вторых, им так и не дали документы, подтверждающие статус контрактников. Отправку на передовую отложили, зэкам вручили бланки договоров с каким - то "управлением" - якобы теперь они служат в "Народной милиции ДНР". После долгих споров с командованием один из офицеров заявил зекам: "Вас на*бали", - пишет канал.

Российские зэки на войне против Украины

Летом 2022 года главарь "Вагнера" Евгений Пригожин начал массово вербовать российских заключенных для участия в войне против Украины. Они стали пушечным мясом для ЧВК и массово погибали во время лобовых штурмов Бахмута.

По данным "Русь сидящая", в Пригожин смог завербовать около 50 тысяч российских заключенных, однако около 40 тысяч из них всего за полгода боев были убиты, искалечены, взяты в плен или просто сбежали.

В Белом доме заявили, что за год войны в Украине частная военная компания "Вагнер" потеряла ранеными и ликвидированными более 30 тыс. наемников.

В начале года Пригожину запретили вербовать зэков. Теперь заключенных вербует Минобороны РФ.

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