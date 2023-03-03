Кураторы объединения прививают студентам и школьникам свое видение "любви к отечеству".

В Петербурге в начале года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил расширить кругозор российской молодежи и открыл на базе военной компании молодежный клуб "Вагнеренок". Недавно также стало известно, как Пригожин тотально опозорился из-за Зеленского.

По данным изданием "Бумага", основная цель организации привить молодежи, в частности, студентам и школьникам "любовь к отечеству". С детьми кураторы пропагандистского клуба сближаются под предлогом совместной игры симулятором военного беспилотника.

Также им проводят лекции по тюнингу оружия и на другую милитаристскую тематику. Обычно, время с молодежью проводят прокремлевские депутаты и силовики.

Видео дня

"За месяц существования "Вагнеренка" его посетили депутаты Госдумы Василий Власов (ЛДПР) и Мария Бутина, провластный блогер Виталий Визк, проводивший на базе "ЧВК Вагнер Центра" лекции о тюнинге оружия, и блогер Юрий Подоляка", - пишет издание.

Известно, что на первую встречу, которая состоялась 29 января 2023 года, прихвостням Пригожина удалось собрать более 10 человек.

Позже на встречах "Вагнеренка" людей стало больше. По словам куратора проекта Александра Тронина, уже в марте членами клуба являлись 60 человек.

Известно, что на одной из таких встреч особо отличился спецназовец Виктор Шмарковский (заведующий Фондом содействия ветеранам спецназовцев госбезопасности "КУОС-Вымпел" - эта организация считается наследницей одного из отделов КГБ СССР).

Спецназовец уверял детей, что имеет уникальный мозг, который способен выдержать любой удар "из-за скопления жидкости в определенных зонах". Также он позиционировал себя, как "ребенок первой атомной бомбы" и рассказывал, что способен "излучать дельта-волны".

Раскрылась правда о биографии Пригожина

Напомним, что пока приспешники основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина запугивают российских детей странными историями о дельта-волнах, о биографии самого основателя организации сообщили шокирующие факты.

В частности, журналистка Наталья Мосейчук в беседе с российским оппозиционером Игорем Яковенко узнала, что Пригожин имел немало родственников в Украине. Более того, оказывается, что Пригожина воспитывали в довольно приличной семье, но в определенное время своей жизни бывший повар Путина "свернул не туда".

Также недавно появились подробности о политических столкновениях в Кремле с участием Пригожина. Его дни уже сочтены, считают украинские эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: