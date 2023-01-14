Оказалось, Пригожин вырос в приличной семье.

Журналистка и ведущая 1+1 Наталья Мосейчук в беседе с российским оппозиционером Игорем Яковенко вскрыла правду о биографии основателя ЧВК "Вагнера" Евгении Пригожина. Оказалось, у рашиста есть украинские корни.

"Я вспомнила о том, что Пригожин тоже, в общем-то, какую-то часть времени провел в Украине. Между прочим, двое дедушек, родной и двоюродный, у Пригожина тоже были из Украины, из Желтых Вод (город в Днепропетровской области - УНИАН)", - рассказала Мосейчук.

Она также сообщила, что глубоко "копнула" биографию Пригожина. Ей удалось узнать, чем занимались его дедушки.

"Они были достаточно орденоносными мужчинами, потому что вроде бы как двое прошли фронт, родной так точно. Я знаю, потому что он был и комиссаром на фронте, и награжден... Но второй дед Пригожина занимался разработкой на открытых урановых рудниках и он руководил одним из урановых рудников", - отметила журналистка.

По словам Мосейчук, она была сильно удивлена, когда поняла, что Пригожин рос в приличной семье. Родители пытались дать ему хорошее будущее. Но рашист выбрал иной путь.

"Я, например, узнала о том, что мама у него преподавала на кафедре и что он поступал якобы на фармацевтический факультет медицинского университета или института. Якобы он там проучился, кажется, один год и потом загремел уже по статье за разбой на три с половиной года. Потом еще больше 10 лет ему дали, он вышел немножко раньше, девять отсидел", - рассказала она.

Также Мосейчук узнала, что отец Пригожина рано умер, а отчим "засунул" его в школу олимпийского резерва, чтобы тот занимался лыжным спортом. Журналистка отметила, что "повар Путина" вырос из мальчика в конкретного уголовника.

Как Пригожин пытается выбить для "Вагнера" славу в РФ

В СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что Пригожин конфликтует с командованием РФ и пытается занять свое "место под солнцем". 13 января слухи подтвердились. Так, в российской "Лиге защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов" раскритиковали Минобороны РФ и заявили, что все так называемые "заслуги" российской армии в Соледаре принадлежат именно "вагнеровцам".

После этого в конфликт вступил сам Пригожин. Он едва ли не впервые публично вступил в конфронтацию с российским Минобороны. Пригожин заявил, что у его наемников "постоянно пытаются украсть победу".

В ОП уже прокомментировали скандал "Вагнера" и Минобороны РФ. По словам Подоляка, все это является признаком феерического конца для страны-агрессора.

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