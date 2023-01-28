Политические амбиции участников "кремлевского сериала" окончательно разрушают мечты Путина на победу в Украине, отмечают в ЦПД.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин стремительно теряет авторитет в глазах российского диктатора Владимира Путина, который решил больше не полагаться на его силы и снова доверился Герасимову, Шойгу и обычным российским военным.

Как рассказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, в предыдущие месяцы в реализации военной кампании в Украине Путин опирался на Пригожина и генерала Суровикина. Главарь "вагнеровцев" обещал российскому президенту завоевать как можно больше территорий, а Суровикин – сломить украинцев массированными ракетными ударами по энергетической инфраструктуре.

"Никто из них своего слова не сдержал. Главе ЧВК не удалось доказать Путину, что его наемники лучше российской армии. В боях за Соледар ЧВК "Вагнер" была практически разбита, из 50 тыс. завербованных Пригожиным заключенных, в Украине сейчас воюют лишь 10 тыс., остальные убиты, получили ранения, пропали без вести или попали в плен. Также на имидже российской армии и лично Путина негативно отразились факты массового дезертирства заключенных из "Вагнера" и свидетельства их военных преступлений и грубого нарушения прав человека в Украине. Приобретают общественный резонанс повторные преступления "вагнеровцев", которые после завершения контракта возвращаются в Россию, прихватив с собой оружие", – говорится в материале.

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Аналитики ЦПД отмечают, что в попытке продемонстрировать, что его группировка – более качественно подготовленное воинское формирование, чем регулярная российская армия, Пригожин не согласовывает свои вылазки с Генштабом ВС РФ. Это привело к потере управления войсками и дополнительным потерям. Обстрелы украинской инфраструктуры тоже не дали России желаемого эффекта. Таким образом, альянс Пригожина и генерала Суровикина проигрывает противостояние силовому блоку РФ и упустил возможность заменить Шойгу и Герасимова своими ставленниками.

"Из-за потери доверия Путин решил показать группе Пригожина его место в кремлевской иерархии. Суровикин потерял пост командующего российских войск в Украине, маргинализация группы "Вагнер" продолжается полным ходом. Чтобы подорвать влияние Пригожина, Путин отказался от публичных заявлений о тактических успехах "группы Вагнера" на фронте в Украине, приписывая их министерству обороны и Генеральному штабу РФ. В пропагандистских СМИ "разгоняется" заявление пресс-секретаря президента РФ Пескова о возможном покушении на Пригожина со стороны украинских спецслужб. Это завуалированный сигнал Кремля, что ожидает основателя ЧВК "Вагнер", если он не прекратит рассчитывать на политическую карьеру, и на кого "спишут" его ликвидацию", – добавили в ЦПД.

Кроме того, руководство Минобороны РФ получило возможность отомстить Пригожину и отправлять "вагнеровцев" в качестве "пушечного мяса" на самые сложные участки фронта, где они массово гибнут. Минобороны РФ также намеренно исключает упоминание сил "Вагнера" в своем ежедневном брифинге.

В то же время снижение авторитета Пригожина в Кремле и потеря личной индульгенции от Путина вовсе не означает потерю им политических и военных перспектив. Он не теряет надежды попасть на более высокий уровень влияния в Кремле и дает понять, что имеет собственную и неконтролируемую властью армию "зэков", которую он может обернуть против кремлевской системы. Безусловно, продолжится и использование Путиным его боевиков.

"Таким образом, Пригожин останется для Путина, прежде всего, маргиналом, который выполняет для Кремля "грязную" работу за рубежом. Метание Путина между наемниками и силовиками в очередной раз свидетельствует о серьезных проблемах в рядах российской оккупационной армии и кризисе в его окружении. Ведь к битве между "вагнеровцами" и "военными" присоединяется системное противостояние между ФСБ и ФСО, бизнесом и государственниками, финансовым и культурным секторами РФ. Противостояние между "группой Вагнера" и МО РФ продолжается, кремлевские "игры престолов" набирают обороты. Политические амбиции участников "кремлевского сериала" окончательно разрушают мечты Путина на победу в Украине, приближая поражение его режима", – резюмировали в ЦПД.

Конфликты в Кремле: что известно

Военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник считает, что между башнями Кремля продолжается серьезное противостояние, и его развязка неизбежна. По его словам, серьезное поражение в этом противоборстве потерпит главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Ранее Черник рассказал, что в Кремле существует внутренний конфликт. Он также прогнозирует, что РФ развалится из-за военного поражения в Украине.

В то же время политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что в Москве устанавливают ПВО на крышах админзданий, поскольку боятся революции и военного переворота. В Кремле есть страх, что "какой-нибудь условный ЧВК "Вагнер" начнет воевать с Министерством обороны".

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