Пригожин и Путин получили крупнейшее аппаратное поражение, отметил эксперт.

"Повар" российского президента Владимира Путина - владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, приговорен.

Дни "повара Путина" сочтены после того, как в РФ начальник Генштаба армии РФ, командующий оккупационными войсками России в Украине Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу сделали мини-переворот, рассказал российский публицист и политолог Андрей Пионтковский в интервью УНИАН.

"Пригожин уже приговорен. В ночь с 10 на 11 января в бункере Путина произошел мини военный переворот. К нему явились Шойгу и Герасимов и заставили его снять ставленника Пригожина Суровикина (генерал Сергей Суровикин - Ред.) и вернуть Герасимова к руководству всеми военными действиями", - сказал эксперт.

Собеседник добавил, что это крупнейшее аппаратное поражение Пригожина и лидера россиян.

"После провала блицкрига (в Украине - Ред.) возникла ситуация, которая в любом фашистском государстве после военного поражения возникает. Основной вопрос - кто виноват? Фюрер или генералы? Естественно, Путину нужно было показать, что генералы, и он спустил с поводка своих двух псов - Кадырова (лидер Чечни Рамзан Кадыров - Ред.) и Пригожина, которые обрушились оскорблениями на начальника Генерального штаба Герасимова и министра обороны Шойгу, требуя снять их с постов, отправить босиком на фронт", - отметил Пионтковский.

Публицист подчеркнул, что "повар Путина" оскорблял Герасимова.

"…генералы не стали дожидаться, когда Путин с ними покончит, они осуществили мини-переворот: заставили убрать Суровикина и восстановить Герасимова. Дни Пригожина сочтены. В гэбэшной атмосфере Пригожину надо считать зловещим заявление, что кто-то собирается его ликвидировать. Кстати, это стало очень популярным нарративом среди кремлевских сайтов…", - подчеркнул политолог.

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Андрей Пионтковский говорил, что Сергей Шойгу и Валерий Герасимов совершили военный мини-переворот. Эксперт отмечал, что Герасимова назначили командующим оккупантами в Украине не для победы России. По словам эксперта, Герасимов и Шойгу хотели ликвидировать Евгения Пригожина.

Позже спикер Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что спецслужбы Украины якобы могут готовить покушение на Пригожина.

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